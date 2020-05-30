По данным Национального центра общественного здравоохранения на 30 мая, количество подтвержденных случаев составляет 1670.

Выздоровели 1229, а скончались в общей сложности 70 человек.

За прошедшие сутки проверили 5337 образцов, за весь период 299 428.

Эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене сказала Elta, что два новых случая коронавируса привозные - из Великобритании и Швеции. Кроме того, заболели два врача - в Игналине и в Сантаришкской клинике.

Размувене сказала, что один из скончавшихся был пожилым человеком, который болел разными хроническими болезнями.