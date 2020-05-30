По данным Национального центра общественного здравоохранения на 30 мая, количество подтвержденных случаев составляет 1670.
Выздоровели 1229, а скончались в общей сложности 70 человек.
За прошедшие сутки проверили 5337 образцов, за весь период 299 428.
Эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене сказала Elta, что два новых случая коронавируса привозные - из Великобритании и Швеции. Кроме того, заболели два врача - в Игналине и в Сантаришкской клинике.
Размувене сказала, что один из скончавшихся был пожилым человеком, который болел разными хроническими болезнями.
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