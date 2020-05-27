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За сутки в Литве подтверждено 8 новых случаев коронавируса, общее их число теперь составляет 1647, от коронавируса умер еще один человек, сообщил в понедельник Минздрав.
Все еще больны 389 человек, выздоровели 1184. От коронавируса умерли в общей сложности 66 человека, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин.
За сутки в Литве проверено 6174 пробы на коронавирус, общее их число составляет 281 тыс. 232.
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