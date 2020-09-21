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За минувшие сутки в Литве подтверждено 70 новых случаев коронавируса, общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 3814, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.
За сутки в Литве подтверждено 70 новых случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1511 человек, 2199 – выздоровели.

В целом от COVID-19 скончались 87 человек, по иным причинам скончались 17 зараженных.

В изоляции находятся 13 тыс. 927 человек.

С 1 июня в Литве выявлено 249 привозных случаев.

За сутки в лабораториях были проведены анализы 1369 проб, до сих пор исследована 726 тыс. 49 проб.

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