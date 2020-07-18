Скончалась пациентка клиники Сантарос в Вильнюсе, информировал НЦОЗ.
Сейчас коронавирусом больны 223 человека, 1600 человек выздоровели. В изоляции находятся 73 человека.
От коронавируса скончались 80 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 69 привозных случаев.
За сутки проверено 3870 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 447 9991.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эльфы против Лукашенко. Президентские выборы в Беларуси (48)
Доказать, что большинство белорусов хочет выбрать...
Бывший работник Hegelmann Transporte обвиняет компанию в ряде нарушений (52)
В редакцию портала Delfi обратился бывший работник...
Поместье историй, парк лабиринтов, долина приключений: чем заняться в Аникщяй? (1)
Аникщяй – город, в котором хорошо путешествовать с...
"Третья сила" у власти: предварительные итоги (7)
В 2016 году в политической жизни Литвы произошло...
За сутки в Литве подтверждено 7 новых случаев коронавируса (2)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 7 новых случаев...