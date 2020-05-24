За сутки в Литве подтверждено 7 новых случаев коронавируса

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), четыре из семи случаев коронавируса, обнаруженных за последние сутки, были связаны с клиниками Сантарос и Вильнюсской городской клинической больницей.
По словам врача-эпидемиолога НЦОЗ Дайвы Размувене, коронавирус был обнаружен в Вильнюсской городской клинической больнице - у пациента отделения внутренних заболеваний, одного сотрудника и родственника пациента, лежащего в этой больнице.
Еще один случай связан с пациентом, находившегося в клиниках Сантарос.
"Известны четыре из семи новых случаев, так или иначе связанных с пациентами, персоналом или больными в тех же больницах", - сказала Д. Размувиене BNS.
Информация об остальных трех случаях пока отсутствует.
Количество подтвержденных случаев: 1623
Количество больных: 414
Накануне установили: 7 новых случаев
Количество смертей: 63
Больные коронавирусом, которые скончались по иным причинам: 8
Выздоровели: 1138
В изоляции находятся: 493
Вчера проверили: 2837 образцов
За весь период проверили: 267 719 образцов
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