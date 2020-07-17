За сутки в Литве подтверждено 6 новых случаев коронавируса

Сейчас коронавирусом болен 221 человек, 1595 человек выздоровели. В изоляции находится 102 человека.
Как информировал BNS Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ), один случай еще никуда не отнесен.
"Специалисты еще выясняют, к какой категории этого человека отнести", - сказала представитель НЦОЗ Юстина Петравичене.
От коронавируса скончались 79 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было привозных 68 завозных случаев.
За сутки проверено 3317 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 476 тыс. 121.
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