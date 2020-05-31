За сутки в Литве подтверждено 5 новых случаев коронавируса

В настоящее время в Литве подтверждено в общей сложности 1 675 случаев заболевания.
По данным Национальной лаборатории общественного здравоохранения (НЦОЗ) в воскресенье, 360 человек в стране болеют. 70 человек скончались, 1236 выздоровели. В настоящее время 389 человек находятся в изоляции.
По данным НЦОЗ, 9 человек, инфицированных коронавирусом, умерли по другим причинам.
На сегодняшний день общее количество проверенных образцов составляет 302 859.
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