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За минувшие сутки в Литве подтверждено 45 новых случаев коронавируса, общее количество случаев составляет 3859, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.
За сутки в Литве подтверждено 45 новых случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1529 человек, 2225 – выздоровели.

В целом от COVID-19 скончались 87 человек, по иным причинам скончались 18 зараженных.

В изоляции находится 15 тыс. 491 человек.

С 1 июня в Литве выявлен 251 привозной случай.

За сутки в лабораториях были проведены анализы 5416 проб, до сих пор исследовано 731 тыс. 912 проб.

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