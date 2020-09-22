За сутки в Литве подтверждено 45 новых случаев коронавируса

В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1529 человек, 2225 – выздоровели.

В целом от COVID-19 скончались 87 человек, по иным причинам скончались 18 зараженных.

В изоляции находится 15 тыс. 491 человек.

С 1 июня в Литве выявлен 251 привозной случай.

За сутки в лабораториях были проведены анализы 5416 проб, до сих пор исследовано 731 тыс. 912 проб.