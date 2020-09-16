За сутки в Литве подтверждено 45 новых случаев коронавируса

На данный момент коронавирусной инфекцией больны 1216 человек, 2125 – выздоровели.
В целом от COVID-19 скончались 87 человек, по иным причинам скончались 14 зараженных.
В изоляции находятся 7952 человека.
С 1 июня в Литве выявлено 233 привозных случая.
За сутки в лабораториях были проведены анализы 6079 проб, до сих пор исследована 706 219 проб.
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