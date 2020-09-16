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За минувшие сутки в Литве подтверждено 45 новых случаев коронавируса, общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 3442, сообщило в среду Министерство здравоохранения.
За сутки в Литве подтверждено 45 новых случаев коронавируса
© Shutterstock

На данный момент коронавирусной инфекцией больны 1216 человек, 2125 – выздоровели.

В целом от COVID-19 скончались 87 человек, по иным причинам скончались 14 зараженных.

В изоляции находятся 7952 человека.

С 1 июня в Литве выявлено 233 привозных случая.

За сутки в лабораториях были проведены анализы 6079 проб, до сих пор исследована 706 219 проб.

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