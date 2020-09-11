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За минувшие сутки в Литве подверждено 44 новых случая коронавируса, общее их число достигает 3243, сообщило в среду Министерство здравоохранения.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© AFP / Scanpix

Сейчас коронавирусом больны 1095 человек, 2049 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

В изоляции находится 7390 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 219 привозных случаев.

За минувшие сутки сделан 5021 тест на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 687 тыс. 118.

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