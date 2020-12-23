За сутки в Литве подтверждено 3737 новых случаев COVID-19, скончались 50 человек

За минувшие сутки выздоровели 1523 заболевших.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 120 094 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 62 453 человека, 55 926 человек выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1143 человека, по иным причинам умерли 572 зараженных.

За минувшие сутки было взято 14 383 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 541 668.