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За минувшие сутки в Литве подтверждено 3737 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 50 человека, сообщил в среду Департамент статистики.
За сутки в Литве подтверждено 3737 новых случаев COVID-19, скончались 50 человек
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки выздоровели 1523 заболевших.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 120 094 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 62 453 человека, 55 926 человек выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1143 человека, по иным причинам умерли 572 зараженных.

За минувшие сутки было взято 14 383 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 541 668.

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