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За минувшие сутки в Литве подтверждено 32 новых случая коронавируса, общее их число достигает 3163, сообщило в среду Министерство здравоохранения.
За сутки в Литве подтверждено 32 новых случая коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

Сейчас коронавирусом больны 1056 человек: по подсчетам BNS, это самое большое число больных коронавирусом одновременно, зарегистрированное в Литве. Прежний рекорд одновременного числа больных (1048), по данным Реестрового центра, был зафиксирован 20 апреля.

Выздоровели 2008 человек.

В изоляции находятся 6867 человек.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

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С 1 июня в Литве было зарегистрировано 214 привозных случаев.

За минувшие сутки сделано 5303 теста на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 676 600.

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