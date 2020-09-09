За сутки в Литве подтверждено 32 новых случая коронавируса

Сейчас коронавирусом больны 1056 человек: по подсчетам BNS, это самое большое число больных коронавирусом одновременно, зарегистрированное в Литве. Прежний рекорд одновременного числа больных (1048), по данным Реестрового центра, был зафиксирован 20 апреля.
Выздоровели 2008 человек.
В изоляции находятся 6867 человек.
От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 214 привозных случаев.
За минувшие сутки сделано 5303 теста на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 676 600.
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