За сутки в Литве подтверждено 32 новых случая коронавируса

Сейчас коронавирусом больны 1056 человек: по подсчетам BNS, это самое большое число больных коронавирусом одновременно, зарегистрированное в Литве. Прежний рекорд одновременного числа больных (1048), по данным Реестрового центра, был зафиксирован 20 апреля.

Выздоровели 2008 человек.

В изоляции находятся 6867 человек.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 214 привозных случаев.

За минувшие сутки сделано 5303 теста на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 676 600.