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За минувшие сутки в Литве подтверждено 30 новых случаев коронавируса, сообщил в субботу Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ). Общее число заразившихся на данный момент составляет 2594. Еще один человек скончался.
За сутки в Литве подтверждено 30 новых случаев коронавируса, один человек скончался
© DELFI / Andrius Ufartas

На данный момент общее количество случаев выросло до 2594, коронавирусом болен 731 человек, 1766 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 84 человека. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находятся 3367 человек.

С 1 июня зарегистрировано 160 привозных случаев.

16 из 30 подтвержденных за сутки случаев зарегистрированы в Каунасе, 12 - в Вильнюсском уезде. Еще 2 случая заболевания были подтверждены у жителей Утенского уезда, сообщает НЦОЗ.

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