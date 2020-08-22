За сутки в Литве подтверждено 30 новых случаев коронавируса, один человек скончался

На данный момент общее количество случаев выросло до 2594, коронавирусом болен 731 человек, 1766 человек выздоровели.
От коронавируса скончались 84 человека. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находятся 3367 человек.
С 1 июня зарегистрировано 160 привозных случаев.
16 из 30 подтвержденных за сутки случаев зарегистрированы в Каунасе, 12 - в Вильнюсском уезде. Еще 2 случая заболевания были подтверждены у жителей Утенского уезда, сообщает НЦОЗ.
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