За сутки в Литве подтверждено 23 новых случая коронавируса

Сейчас коронавирусом все еще больны 973 человека, 1857 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

В изоляции находятся 5115 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрирован 191 привозной случай.

За минувшие сутки сделано 4660 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 643 тыс. 704.