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За минувшие сутки в Литве подтверждено 1935 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 24 человека, сообщило в среду Министерство здравоохранения.
Santaros klinikų Infekcinės ligų centro COVID-19 pirmasis skyrius
Santaros klinikų Infekcinės ligų centro COVID-19 pirmasis skyrius
© Vidmantas Balkūnas

Это рекордное число смертей от вируса с начала пандемии в стране.

По иным причинам скончались еще 8 зараженных.

С начала пандемии в Литве установлено 38 тыс. 810 заражений коронавирусом. Продолжают болеть 29 тыс. 2 человека, 9 362– выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 323 человека, по иным причинам умерли 125 зараженных.

В изоляции в данный момент находятся 93 тыс. 429 человек.

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С начала июня в стране зарегистрированы 484 привозных случая.

За минувшие сутки было взято 12 тыс. 85 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 212 тыс. 239.

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