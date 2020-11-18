Это рекордное число смертей от вируса с начала пандемии в стране.
По иным причинам скончались еще 8 зараженных.
С начала пандемии в Литве установлено 38 тыс. 810 заражений коронавирусом. Продолжают болеть 29 тыс. 2 человека, 9 362– выздоровели.
В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 323 человека, по иным причинам умерли 125 зараженных.
В изоляции в данный момент находятся 93 тыс. 429 человек.
С начала июня в стране зарегистрированы 484 привозных случая.
За минувшие сутки было взято 12 тыс. 85 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 212 тыс. 239.
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