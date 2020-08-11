За сутки в Литве подтверждено 18 новых случаев коронавируса

В данный момент коронавирусом больны 510 человек, 1679 человек выздоровели.
От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.
С 1 июня в Литве был зарегистрирован 131 привозной случай инфекции.
В изоляции находятся 3088 человек.
За минувшие сутки проверено 4269 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 557 657.
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