За сутки в Литве подтверждено 18 новых случаев коронавируса

В данный момент коронавирусом больны 510 человек, 1679 человек выздоровели.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.

С 1 июня в Литве был зарегистрирован 131 привозной случай инфекции.

В изоляции находятся 3088 человек.

За минувшие сутки проверено 4269 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 557 657.