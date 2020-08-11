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За минувшие сутки в Литве подтверждено 18 новых случаев коронавируса, общее количество выросло до 2283, сообщило во вторник Министерство здравоохранения Литвы.
За сутки в Литве подтверждено 18 новых случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

В данный момент коронавирусом больны 510 человек, 1679 человек выздоровели.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.

С 1 июня в Литве был зарегистрирован 131 привозной случай инфекции.

В изоляции находятся 3088 человек.

За минувшие сутки проверено 4269 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 557 657.

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