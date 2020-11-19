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За минувшие сутки в Литве подтверждено 1680 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 18 человек, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.
За сутки в Литве подтверждено 1680 новых случаев COVID-19, скончались 18 человек
© Vidmantas Balkūnas

По иным причинам скончались 11 зараженных.

С начала пандемии в Литве установлено 40 тыс. 492 заражения коронавирусом. Продолжают болеть 30 тыс. 7 человек, 10 тыс. 8 – выздоровели.

От коронавируса в Литве скончался 341 человек, по иным причинам умерли 16 зараженных.

В изоляции в данный момент находятся 86 тыс. 121 человек.

С начала июня в стране зарегистрировано 494 привозных случая.

За минувшие сутки было взято 13 тыс. 134 пробы на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 226 тыс. 342.

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