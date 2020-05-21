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За минувшие сутки в Литве подтверждено 16 новых случаев коронавируса, общее число их составляет 1593, сообщил в среду Минздрав.
За сутки в Литве подтверждено 16 новых случаев коронавируса
© Imago / Scanpix

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 21 мая:

Количество подтвержденных случаев: 1593
Количество больных: 476
Накануне установили: 16 новых случаев
Количество смертей: 61
Больные коронавирусом, которые скончались по иным причинам: 8
Выздоровели: 1049
В изоляции находятся: 368

Вчера проверили: 7424 образцов
За весь период проверили: 253 004 образца

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