За сутки в Литве подтверждено 16 новых случаев коронавируса

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 21 мая:
Количество подтвержденных случаев: 1593
Количество больных: 476
Накануне установили: 16 новых случаев
Количество смертей: 61
Больные коронавирусом, которые скончались по иным причинам: 8
Выздоровели: 1049
В изоляции находятся: 368
Вчера проверили: 7424 образцов
За весь период проверили: 253 004 образца
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вопрос отмены карантина в Литве – два разных сценария: или сейчас, или через два года (41)
Литва живет в условиях карантина больше 60 дней. Пока...
Петро Пирогов, мигрант из Украины: Если ты не знаешь языка, ты или турист, или оккупант (77)
C Петром мы познакомились в такси. Увидев украинское имя...
Парламент Литвы одобрил предложение президента о выплатах семьям с детьми (1)
Президент Литвы Гитанас Науседа 20 мая представил...
В День национальных общин Литвы - виртуальная инициатива "Поздравь представителя нацменьшинств" (3)
21 мая в Литве отмечается День национальных общин....
Коронавирусом заболел еще один работник Rimi
Коронавирусом заболел еще один работник центрального...