За сутки в Литве подтверждено 16 новых случаев коронавируса

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 21 мая:

Количество подтвержденных случаев: 1593

Количество больных: 476

Накануне установили: 16 новых случаев

Количество смертей: 61

Больные коронавирусом, которые скончались по иным причинам: 8

Выздоровели: 1049

В изоляции находятся: 368

Вчера проверили: 7424 образцов

За весь период проверили: 253 004 образца