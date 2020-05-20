За сутки в Литве подтверждено 15 новых случаев коронавируса

Все еще больны 460 человек, 1049 человек выздоровели.

Из-за коронавируса умерли 60 человек, еще восемь человек умерли по другим причинам.

За вторник проверено 7980 проб, общее число проверенных в лабораториях проб составляет 245 тыс. 580.

В больницах Литвы с коронавирусом находится 79 человек, семь из них - в реанимации.

"Сейчас в больницах находится 79 человек, в отделениях реанимации - интенсивной терапии - семь, двое находятся на искусственной вентиляции легких, 30 человек - с кислородными масками", - сказала на пресс-конференции заведующая Отделом управлениями заразными заболеваниями Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Гинрета Мегелинскене.