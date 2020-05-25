За сутки в Литве подтверждено 12 новых случаев коронавируса

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 25 мая:

Количество подтвержденных случаев: 1635

Количество больных: 426

Накануне установили: 12 новых случаев

Количество смертей: 63

Больные коронавирусом, которые скончались по иным причинам: 8 Выздоровели: 1138

В изоляции находятся: 470