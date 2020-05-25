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За минувшие сутки в Литве подтверждено 12 новых случаев коронавируса, общее число их составляет 1635, сообщил Минздрав.
За сутки в Литве подтверждено 12 новых случаев коронавируса
© Scanpix

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 25 мая:

Количество подтвержденных случаев: 1635
Количество больных: 426
Накануне установили: 12 новых случаев
Количество смертей: 63
Больные коронавирусом, которые скончались по иным причинам: 8 Выздоровели: 1138
В изоляции находятся: 470

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