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За минувшие сутки в Литве подтверждено 12 новых случаев коронавируса, общее число их составляет 1616, сообщил Минздрав.
За сутки в Литве подтверждено 12 новых случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 23 мая:

Количество подтвержденных случаев: 1616
Количество больных: 410
Накануне установили: 12 новых случаев
Количество смертей: 63
Больные коронавирусом, которые скончались по иным причинам: 8
Выздоровели: 1135
В изоляции находятся: 453

Вчера проверили: 5839 образцов
За весь период проверили: 264 882 образца

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