За сутки в Литве подтверждено 1192 новых случая COVID-19, скончались 6 человек

По иным причинам скончались еще 4 зараженных.

С начала пандемии в Литве установлено 48 тыс. 226 заражений коронавирусом. Продолжают болеть 36 тыс. 644 человека, 11 тыс. 32 – выздоровели.

От коронавируса в Литве скончался 392 человека, по иным причинам умерли 158 зараженных.

С начала июня в стране зарегистрированы 519 привозных случаев.

За минувшие сутки было взято 4427 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 267 тыс. 700.