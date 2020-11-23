За сутки в Литве подтверждено 1192 новых случая COVID-19, скончались 6 человек

По иным причинам скончались еще 4 зараженных.
С начала пандемии в Литве установлено 48 тыс. 226 заражений коронавирусом. Продолжают болеть 36 тыс. 644 человека, 11 тыс. 32 – выздоровели.
От коронавируса в Литве скончался 392 человека, по иным причинам умерли 158 зараженных.
С начала июня в стране зарегистрированы 519 привозных случаев.
За минувшие сутки было взято 4427 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 267 тыс. 700.
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