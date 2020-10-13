За сутки в Литве подтверждено 118 новых случаев коронавируса, 3 человека умерли

От COVID-19 в стране скончались 106 человек. До 32 выросло число зараженных коронавирусом, умерших от других причин.
Сообщается о 3 смертях от коронавируса в Шяуляйском уезде и 1 в Каунасском уезде, еще 10 заразившихся умерли по другим причинам, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
Двум умершим в Шяуляйском уезде было более 80 лет, у них имелись хронические заболевания.
Умерший в Каунасском уезде был старше 70 лет, у него тоже имелись хронические заболевания.
Также за минувшие сутки из лечебных учреждений поступила информация о десяти зараженных коронавирусом, которые умерли по другим причинам. Все эти случаи зарегистрированы в Шяуляйском уезде.
Коронавирус в Литве установлен у 6366 человек, больны 3386 человек, 2842 человека выздоровели.
С 1 июня в Литве выявлен 321 привозной случай.
За минувшие сутки проверено 7266 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 852 тыс. восемь тестов.
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