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За минувшие сутки в Литве подтверждено 1169 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 17 человек, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.
За сутки в Литве подтверждено 1169 новых случаев COVID-19, умерли 17 человек
© Vidmantas Balkūnas

По иным причинам скончались еще 9 зараженных.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 49 тыс. 393 заражения коронавирусом. Все еще больны 37 тыс. 222 человека, 11 тыс. 595 человек выздоровели.

От коронавируса в Литве скончался 409 человек, по иным причинам умерли 167 зараженных.

С начала июня в стране зарегистрированы 524 привозных случая.

За минувшие сутки было взято 12 тыс. 184 пробы на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 279 тыс. 884.

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