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За минувшие сутки в Литве подтверждено 1152 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще 8 человек, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
За сутки в Литве подтверждено 1152 новых случаев COVID-19, 8 человек умерли
© Vidmantas Balkūnas

Еще 3 зараженных COVID-19 скончались по иным причинам.

На основе предоставленных данных, в общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 35 тыс. 911 заражений коронавирусом, 285 человек скончались.

Продолжают болеть 27 тыс. 633 человек, 7882 – выздоровели.

В изоляции в данный момент находятся 100 тыс. 553 человек.

С начала июня в стране зарегистрировано 472 привозных случая.

В воскресенье было взято 4458 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 187 тыс. 674.

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