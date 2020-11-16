За сутки в Литве подтверждено 1152 новых случаев COVID-19, 8 человек умерли

Еще 3 зараженных COVID-19 скончались по иным причинам.
На основе предоставленных данных, в общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 35 тыс. 911 заражений коронавирусом, 285 человек скончались.
Продолжают болеть 27 тыс. 633 человек, 7882 – выздоровели.
В изоляции в данный момент находятся 100 тыс. 553 человек.
С начала июня в стране зарегистрировано 472 привозных случая.
В воскресенье было взято 4458 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 187 тыс. 674.
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