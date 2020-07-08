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За минувшие сутки в Литве подверждено 10 новых случаев коронавируса, общее количество выросло до 1854, сообщил Национальный центр общественного здравоохранения в среду.
За сутки в Литве подтверждено 10 новых случаев коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

В данный момент коронавирусом больны 212 человек, 1552 человек выздоровели. В изоляции находятся 120 человек.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 40 привозных случаев.

За сутки проверено 3587 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 444 тыс. 994.

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