В данный момент коронавирусом больны 212 человек, 1552 человек выздоровели. В изоляции находятся 120 человек.
От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 40 привозных случаев.
За сутки проверено 3587 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 444 тыс. 994.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Хорваты ждут туристов: литовцам предлагают скидки и подарки (32)
Самолеты Airbaltic из Вильнюса в Дубровник уже летают. Это...
Одна больница вызывает беспокойство: установлено 3 новых случая коронавируса, в списке контактов - 100 человек (1)
Национальный центр общественного здравоохранения...
Торговцы популярного вильнюсского рынка рассказали, как обстоят финансовые дела у жителей (22)
Несмотря на то, что карантин в Литве закончился, его...
В Старом городе Вильнюса начинало действовать кольцевое движение: что необходимо знать? (7)
С 7 июля в Старом городе Вильнюса вступит в силу новый...
За сутки в Литве подтверждено 10 новых случаев коронавируса (20)
За минувшие сутки в Литве подверждено 10 новых случаев...