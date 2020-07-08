За сутки в Литве подтверждено 10 новых случаев коронавируса

В данный момент коронавирусом больны 212 человек, 1552 человек выздоровели. В изоляции находятся 120 человек.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 40 привозных случаев.

За сутки проверено 3587 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 444 тыс. 994.