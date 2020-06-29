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За минувшие сутки в Литве подтвержден один новый случай заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1816, сообщило Министерство здравоохранения в понедельник.
За сутки в Литве подтвержден один случай коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

Сейчас в Литве больны коронавирусом 216 человек, выздоровели 1512 человек, 63 человека находятся в изоляции.

От коронавируса скончались 78 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 26 завозных случаев.

За сутки проверено 1629 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 418 тыс. 368.

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