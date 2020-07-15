За сутки в Литве подтвержден 21 случай коронавируса

"За минувшие сутки подтвержден 21 случай коронавирусной инфекции (COVID-19)", – говорится в сообщении Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ).

Основная часть новых случаев – 16 – связана с очагом в каунасской транспортной компании, где заболели водители большегрузных машин из Узбекистана.

Специалисты сообщают, что лица, прибывшие для работы в компании Hegelmann Transporte, скорее всего, заразились в Узбекистане.

"Могут быть две версии, но в данном случае мы придерживаемся первой версии, согласно которой, все больные прибыли из Узбекистана зараженными, поскольку они заразились во время инкубационного периода", – заявила журналистам директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

В данный момент один из зараженных и прибывших из Узбекистана находится на лечении в Каунасской клинической больнице, другие изолированы в Реабилитационной больнице в Абромишкес.

Реагируя на эту ситуацию, мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис предложил министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге предусмотреть обязательное тестирование на коронавирус лиц, прибывающих из третьих стран.

В Клайпеде коронавирус выявлен у водителя большегрузных машин, прибывшего из Украины. В Вильнюсском округе коронавирус выявлен еще у одного человека, вернувшегося из Барселоны. Еще несколько случаев подтверждены в Вильнюсе, в Шальчининкском районе, в Мариямпольском округе, по ним проводится эпидемиологическое расследование.

В связи с одним случаем планируется провести проверку работников вильнюсского детского сада Karusele, поскольку его посещает ребенок из семьи, где выявлен вирус.

От коронавируса в Литве скончались 79 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин. Подтверждено почти 1900 случаев заражения.