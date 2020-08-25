За сутки в Литве подтвержден 21 новый случай коронавируса

В настоящее время коронавирусом в Литве еще больны 811 человек, 1785 человек выздоровели.
В изоляции находится 3780 человек.
От коронавируса скончались 85 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
Хотя ранее было объявлено, что из-за других причин умерли 15 заразившихся, Центр общественного здоровья во вторник уточнил это число. По заявлению Центра, ошибка появилась "по техническим причинам в процессе дополнения информации".
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 172 привозных случая Covid-19.
За минувшие сутки проверено 4557 проб на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов с начала пандемии составляет 613 324.
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