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За минувшие сутки в Литве подтвержден 21 новый случай коронавируса, общее число заражений выросло до 2694, сообщило во вторник Министерство здравоохранения Литвы.
За сутки в Литве подтвержден 21 новый случай коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

В настоящее время коронавирусом в Литве еще больны 811 человек, 1785 человек выздоровели.

В изоляции находится 3780 человек.

От коронавируса скончались 85 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

Хотя ранее было объявлено, что из-за других причин умерли 15 заразившихся, Центр общественного здоровья во вторник уточнил это число. По заявлению Центра, ошибка появилась "по техническим причинам в процессе дополнения информации".

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С 1 июня в Литве было зарегистрировано 172 привозных случая Covid-19.

За минувшие сутки проверено 4557 проб на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов с начала пандемии составляет 613 324.

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