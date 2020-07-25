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За прошедшие сутки в Литве подтвердили 15 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших составляет 2001, об этом 25 июля сообщил Национальный центр общественного здравоохранения.
За сутки в Литве подтвердили 15 новых случаев коронавируса
© DELFI / Josvydas Elinskas

В Литве коронавирусом все еще больны 292 человека, 1616 выздоровели.

От COVID-19 в Литве скончались 80 человек, по другим причинам скончались 13 заболевших.

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