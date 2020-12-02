За сутки в Литве от коронавируса скончались 28 человек, зарегистрировано 2109 новых случаев

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Скопировать ссылку За сутки в Литве от коронавируса скончались 28 человек, зарегистрировано 2109 новых случаев Ссылка скопирована

