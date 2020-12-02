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За сутки в Литве от коронавируса скончались 28 человек, зарегистрировано 2109 новых случаев.
За сутки в Литве от коронавируса скончались 28 человек, зарегистрировано 2109 новых случаев
© DELFI / Orestas Gurevičius

Новых случаев за сутки: 2109

Всего заболели: 64 621

За последние сутки скончались: 28

Всего скончались: 547

Больные, скончавшиеся по иным причинам: 282

За последние сутки выздоровели: 1278

Всего выздоровели: 25 278

До сих пор болеют: 38 514

За последние сутки проверено: 10 948 тестов

Всего проверено: 1 277 043 тестов

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