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За сутки в Литве от коронавируса скончались 28 человек, зарегистрировано 2109 новых случаев.
Новых случаев за сутки: 2109
Всего заболели: 64 621
За последние сутки скончались: 28
Всего скончались: 547
Больные, скончавшиеся по иным причинам: 282
За последние сутки выздоровели: 1278
Всего выздоровели: 25 278
До сих пор болеют: 38 514
За последние сутки проверено: 10 948 тестов
Всего проверено: 1 277 043 тестов
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