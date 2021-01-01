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В Литве за последние сутки, проверив 11 745 тестов, коронавирус установили у 3322 человек, сообщалось о смерти 130 человек: 73 женщин, 57 мужчин. Это максимальное количество смертей за сутки за все время пандемии в Литве. Однако позже поступила информация, что не все 130 человек скончались за последние сутки, поэтому точное количество умерших уточняют.
За сутки в Литве коронавирус установили у 3322 человек, данные о смертности уточняют
© Vidmantas Balkūnas

В пятницу утром Департамент статистики сообщил, что за последние сутки выздоровели 5312 человек.

С начала пандемии в стране COVID-19 заразились 143 903 человека, до сих пор болеют 65 047 человек, 76 442 - выздоровели.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 1589 человек, 825 больных скончались по другим причинам.

До сих пор в Литве провели 1 639 941 тест на коронавирус.

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