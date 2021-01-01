За сутки в Литве коронавирус установили у 3322 человек, данные о смертности уточняют

В пятницу утром Департамент статистики сообщил, что за последние сутки выздоровели 5312 человек.

С начала пандемии в стране COVID-19 заразились 143 903 человека, до сих пор болеют 65 047 человек, 76 442 - выздоровели.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 1589 человек, 825 больных скончались по другим причинам.

До сих пор в Литве провели 1 639 941 тест на коронавирус.