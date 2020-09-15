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По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 9 ч. 15 сентября, за прошедшие сутки установили всего 11 случаев коронавируса.
За сутки в Литве диагностировали всего 11 случаев коронавируса
© Zuma Press / Scanpix

Всего в Литве подтвердили: 3397 случаев заболевания
До сих пор болеют: 1202
Скончались: 87
Умерли по другим причинам: 14
Выздоровели: 2094
В изоляции находятся: 8044

С 1 июня в Литве зафиксировано 229 привозных случаев.

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