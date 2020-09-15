За сутки в Литве диагностировали всего 11 случаев коронавируса

Всего в Литве подтвердили: 3397 случаев заболевания

До сих пор болеют: 1202

Скончались: 87

Умерли по другим причинам: 14

Выздоровели: 2094

В изоляции находятся: 8044

С 1 июня в Литве зафиксировано 229 привозных случаев.