За сутки полиция в Литве развернула больше 2000 автомобилей, оштрафованы 95 граждан

По его словам, всего за сутки не пропустили 2218 автомобилей.

Из 95 человек, наказанных за несоблюдение правил карантина, 58 получили штрафы за контакты с другими домашними хозяйствами, 17 за нарушение правил сообщения между муниципалитетами.

Блокпосты между муниципалитетами снова установили в праздники, чтобы жители без важной причины не покидали свои дома.

Напомним, что движение между муниципалитетами в Литве ограничено до 21 ч. 3 января. Массовые проверки проводят в выходные и в праздничные дни.

С середины декабря, когда был введен контроль, полиция развернула больше 31 000 транспортных средств (почти 16 500 - на рождественские выходные).

Люди могут ездить в соседний муниципалитет на работу, на похороны или к врачам. В одном автомобиле могут ехать два человека или члены одного домашнего хозяйства.