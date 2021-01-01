За сутки полиция в Литве развернула больше 2000 автомобилей, оштрафованы 95 граждан

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31 декабря до полуночи полиция развернула больше 2000 автомобилей, которые пытались въехать на территорию другого муниципалитета, за нарушение правил карантина оштрафованы 95 человек, информировал BNS пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.
Kontrolės postai Kaune
Kontrolės postai Kaune
© DELFI / Nerijus Povilaitis

По его словам, всего за сутки не пропустили 2218 автомобилей.

Из 95 человек, наказанных за несоблюдение правил карантина, 58 получили штрафы за контакты с другими домашними хозяйствами, 17 за нарушение правил сообщения между муниципалитетами.

Блокпосты между муниципалитетами снова установили в праздники, чтобы жители без важной причины не покидали свои дома.

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Напомним, что движение между муниципалитетами в Литве ограничено до 21 ч. 3 января. Массовые проверки проводят в выходные и в праздничные дни.

С середины декабря, когда был введен контроль, полиция развернула больше 31 000 транспортных средств (почти 16 500 - на рождественские выходные).

Люди могут ездить в соседний муниципалитет на работу, на похороны или к врачам. В одном автомобиле могут ехать два человека или члены одного домашнего хозяйства.

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