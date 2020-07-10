За сутки подтверждено 4 новых случая коронавируса

Сейчас коронавирусом больны 202 человека, 1569 человек выздоровели. В изоляции находятся 123 человека.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 43 привозных случая.

За сутки проверено 3846 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 455 тыс. 833.