За сутки подтверждено 4 новых случая коронавируса

Сейчас коронавирусом больны 202 человека, 1569 человек выздоровели. В изоляции находятся 123 человека.
От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 43 привозных случая.
За сутки проверено 3846 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 455 тыс. 833.
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