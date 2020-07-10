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За минувшие сутки в Литве подтверждено 4 новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1861, сообщил в пятницу Минздрав.
За сутки подтверждено 4 новых случая коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

Сейчас коронавирусом больны 202 человека, 1569 человек выздоровели. В изоляции находятся 123 человека.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 43 привозных случая.

За сутки проверено 3846 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 455 тыс. 833.

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