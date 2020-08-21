За сутки подтверждено 37 новых случаев коронавируса и еще одна смерть

На данный момент общее количество случаев выросло до 2528, коронавирусом больны 714 человек, 1755 человек выздоровели.

Если сложить количество случаев на четверг с подтвержденными в пятницу случаями, то общее число должно быть 2566, однако Национальный центр общественного здравоохранения утверждает, что нынешние данные даются после уточнения информации из медучреждений.

От коронавируса скончались 83 человека. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находится 3320 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 159 привозных случаев.

За минувшие сутки проведено 5035 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 599 тыс. 513.