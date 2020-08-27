В данный момент коронавирусом больны 862 человека, 1802 человека выздоровели.

От коронавируса скончались 85 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

В изоляции находятся 4097 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 179 привозных случаев.

За минувшие сутки сделано 5436 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 623 тыс. 841.