В данный момент коронавирусом больны 862 человека, 1802 человека выздоровели.
От коронавируса скончались 85 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
В изоляции находятся 4097 человек.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 179 привозных случаев.
За минувшие сутки сделано 5436 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 623 тыс. 841.
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