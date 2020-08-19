За сутки подтверждено 23 новых случая коронавируса

В данный момент коронавирусом больны 663 человека, 1739 человека выздоровели.
От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
В изоляции находится 3062 человека.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 158 привозных случаев.
За минувшие сутки проверено 4864 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 589 тыс. 505.
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