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За минувшие сутки в Литве подверждено 22 новых случая коронавируса, общее количество выросло до 2352, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу.
За сутки подтверждено 22 новых случая коронавируса, общее количество – 2352
© Tomas Preikša

В данный момент коронавирусом больны 567 человек, 1691 человек выздоровел.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 147 привозных случаев.

В изоляции находится 3115 человек.

За сутки проверено 4857 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 570 657.

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