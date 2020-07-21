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За минувшие сутки в Литве подтверждено 2 новых случая коронавируса, общее количество их выросло до 1949, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.
За сутки подтверждено 2 новых случая коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

Сейчас коронавирусом больны 255 человек, 1601 человек выздоровел. В изоляции находятся 89 человек.

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 75 привозных случаев.

За сутки проверено 1617 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 486 тыс. 224.

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