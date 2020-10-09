Сейчас коронавирусом в Литве больны 2911 человек, 2722 человека выздоровели.
От COVID-19 в стране скончались 103 человека, по другим причинам ушли из жизни 22 зараженных.
В изоляции находятся 31 943 человека.
С 1 июня в Литве выявлено 307 привозных случаев.
За минувшие сутки проверено 7499 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 830 674 теста.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Осень преподнесла сюрпризы на рынке аренды жилья: новые тенденции и изменение цен (16)
В середине августа специалисты оценивали ситуацию на...
Опрос жителей показал жуткую реальность: каждый пятый житель Литвы не мог попасть к врачу (3)
В пятницу Департамент статистики Литвы представил...
За сутки подтверждено 133 новых случая коронавируса, умер еще один человек (1)
За минувшие сутки в Литве от COVID-19 умер один человек,...
"Деконструкции пропаганды": теории заговора о событиях в Беларуси, достойные пера Джорджа Оруэлла (25)
Сегодня в центре внимания кремлевская пропаганда о...
В Вильнюсе ДТП совершил нетрезвый кандидат в парламент (14)
В четверг во второй половине дня в Вильнюсе виновником...