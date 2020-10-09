Сейчас коронавирусом в Литве больны 2911 человек, 2722 человека выздоровели.

От COVID-19 в стране скончались 103 человека, по другим причинам ушли из жизни 22 зараженных.

В изоляции находятся 31 943 человека.

С 1 июня в Литве выявлено 307 привозных случаев.

За минувшие сутки проверено 7499 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 830 674 теста.

