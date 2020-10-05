В Литве все еще болеют 2675 человек, выздоровели 2497 человек.

COVID-19 уже унес жизни 94 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.

В изоляции находится 26 тыс. 162 человека.

С 1 июня в Литве выявлено 285 привозных случаев.

За минувшие сутки проверено 1916 проб на коронавирус. В целом проведено 801 тыс. 362 теста.