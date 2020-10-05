aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 100 новых случаев коронавируса, общее количество заболеваний составило 5285, сообщило Министерство здравоохранения в понедельник.
В Литве все еще болеют 2675 человек, выздоровели 2497 человек.
COVID-19 уже унес жизни 94 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.
В изоляции находится 26 тыс. 162 человека.
С 1 июня в Литве выявлено 285 привозных случаев.
За минувшие сутки проверено 1916 проб на коронавирус. В целом проведено 801 тыс. 362 теста.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава: на днях решится вопрос двух ограничений на национальном уровне (23)
На этой неделе правительство Литвы будет решать...
"Эту ложь надо было ломать к чертовой матери": дирижер Константинов - о внутренней свободе и активной поддержке "Саюдиса" 30 лет назад (57)
Владимир Константинов – известная личность в...
Цинизм системы: за 20 соток в Каунасе предложили компенсацию меньше 15 евро (48)
Возвращение национализированной в советское время...
Правительство рассмотрит вопрос введения ограничений в самоуправлениях с высоким уровнем заражения коронавирусом
Правительство Литвы намерено рассмотреть введение...
В Литве началось досрочное голосование на парламентских выборах: люди с утра стоят в очередях (56)
5 октября , в 7 ч. утра, во всей Литве началось досрочное...