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За минувшие сутки в Литве было выявлено 100 новых случаев коронавируса, общее количество заболеваний составило 5285, сообщило Министерство здравоохранения в понедельник.
Covid-19
Covid-19
© DELFI / Andrius Ufartas

В Литве все еще болеют 2675 человек, выздоровели 2497 человек.

COVID-19 уже унес жизни 94 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.

В изоляции находится 26 тыс. 162 человека.

С 1 июня в Литве выявлено 285 привозных случаев.

За минувшие сутки проверено 1916 проб на коронавирус. В целом проведено 801 тыс. 362 теста.

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