За сутки подтвержден 21 новый случай коронавируса, общее количество – 2330

В данный момент коронавирусом больны 547 человек, 1689 человек выздоровели.
От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 143 завозной случай.
В изоляции находится 3213 человек.
За минувшие сутки проверено 4227 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 565 тыс. 782.
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