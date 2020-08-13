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За минувшие сутки в Литве подвержден 21 новый случай коронавируса, общее количество выросло до 2330, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы.
За сутки подтвержден 21 новый случай коронавируса, общее количество – 2330
© Zuma Press / Scanpix

В данный момент коронавирусом больны 547 человек, 1689 человек выздоровели.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 143 завозной случай.

В изоляции находится 3213 человек.

За минувшие сутки проверено 4227 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 565 тыс. 782.

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