За то, что хозяин квартиры не назовет стражам порядка, кто курил на балконе, хотят ввести ответственность - штраф от 90 до 150 евро.

Соответствующие поправки к Кодексу об административной ответственности зарегистрировали депутаты Томас Томилинас и Аста Кубилене.

По их словам, в проекте предлагается узаконить ответственность хозяина квартиры или арендатора. Если они не указывают полиции, кто курил на их балконе, террасе, лоджии (имя, фамилию и адрес нарушителя), то они будут наказаны сами.

"Такое регулирование нужно, чтобы ответственности не мог избежать человек, который курит на чужом балконе, если например, хозяин квартиры скажет, что не знаком с курившим", - сказал Томилинас.

Чтобы избежать такой ситуации, было решено ввести наказание за сокрытие данных. Томилинас считает, что установленный размер штрафа достаточно большой, для того чтобы люди могли выкручиваться и не называть имя нарушителя.

В законе также предлагается начинать разбирательство по вопросу курения на балконе только при наличии письменного заявления-жалобы со стороны жителя дома, в котором наблюдается нарушение.

"Если заявления нет, то ни полиция, ни представители муниципалитета не должны заниматься расследованием таких фактов",- сказано в документе.

Томилинас предлагает, чтобы соответствующие поправки к законам вступили в силу с 1 января 2020 года.

Пока в Литве еще не принят закон, запрещающий курение на балконах многоквартирных домов, поэтому и нет наказания за такое нарушение.