Городской суд вильнюсского округа в понедельник рассмотрел уголовное дело Ю.Суботина и объявит о своем решении 30 октября, сообщает BNS.
"Спасибо Сталину, Снечкусу и советской власти, кому не нравится быть вместе с Россией - вон н... из Литвы, чемодан-вокзал, Америка", - написал он в комментарии к статье на интернет-портале в 2016 году.
За эти слова прокурор Ивета Вайвадене предлагает назначить Ю.Суботину меру пресечения в виде ограничения свободы на один год и два месяца с запретом покидать дом с 22 до 6 часов. Прокурор также полагает, что запретить мужчине посещение интернет-кафе.
Прокуратура просит признать Ю.Суботина виновным в пропагандировании намеренным, содержащим угрозу, оскорбительным способом положительного взгляда на оккупацию Литвы, враждебности к существующему порядку.
Об унижающем государство комментарии правоохранительным органам сообщило частное лицо, в суде его опросили в качестве свидетеля.
По IP-адресу сотрудники правоохранительных органов установили, что комментарий был написан из квартиры, где проживает Ю.Суботин. В его квартире в Вильнюсе был проведен обыск, однако компьютер обнаружен не был.
В суде была опрошена бывшая супруга подсудимого. За похожее преступление Ю.Субботин уже был наказан денежным штрафом и его еще не уплатил. Он также ранее регистрировался как участник политической избирательной кампании на пост президента.
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