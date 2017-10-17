Вильнюсская окружная прокуратура предлагает наказать Юрия Суботина ограничением свободы за унижающий Литву публичный комментарий.
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© Shutterstock nuotr.

Городской суд вильнюсского округа в понедельник рассмотрел уголовное дело Ю.Суботина и объявит о своем решении 30 октября, сообщает BNS.

"Спасибо Сталину, Снечкусу и советской власти, кому не нравится быть вместе с Россией - вон н... из Литвы, чемодан-вокзал, Америка", - написал он в комментарии к статье на интернет-портале в 2016 году.

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За эти слова прокурор Ивета Вайвадене предлагает назначить Ю.Суботину меру пресечения в виде ограничения свободы на один год и два месяца с запретом покидать дом с 22 до 6 часов. Прокурор также полагает, что запретить мужчине посещение интернет-кафе.

Прокуратура просит признать Ю.Суботина виновным в пропагандировании намеренным, содержащим угрозу, оскорбительным способом положительного взгляда на оккупацию Литвы, враждебности к существующему порядку.

Об унижающем государство комментарии правоохранительным органам сообщило частное лицо, в суде его опросили в качестве свидетеля.

По IP-адресу сотрудники правоохранительных органов установили, что комментарий был написан из квартиры, где проживает Ю.Суботин. В его квартире в Вильнюсе был проведен обыск, однако компьютер обнаружен не был.

В суде была опрошена бывшая супруга подсудимого. За похожее преступление Ю.Субботин уже был наказан денежным штрафом и его еще не уплатил. Он также ранее регистрировался как участник политической избирательной кампании на пост президента.

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