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За прошедшие сутки в Литве зафиксировали 23 новых случая коронавируса.
За прошедшие сутки в Литве зафиксировали 23 новых случая коронавируса
© Tomas Preikša

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 9 ч. 7 августа:

В Литве в общей сложности подтвердили: 2194 случая заболевания
На данный момент болеют: 442
За последние сутки установлены: 23 новых случая
Скончались: 81
По другим причинам скончались: 13 больных
Выздоровели: 1658
В изоляции находятся: 2820

С 1 июля зафиксировано 118 привозных случаев.

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