aA
За прошедшие сутки в Литве установили 44 новых случая коронавируса, сообщает Минздрав. Общее количество заболевших в стране составляет 999.
Kaip atrodo naujasis koronavirusas per mikroskopą
Kaip atrodo naujasis koronavirusas per mikroskopą
© Reuters / Scanpix

По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения 10 апреля в 7.00 ч.:

В Литве были подтверждены: 999
Из них за минувшие сутки: 44
За вторник проверили: 3242
Всего до вчерашнего дня было проверено: 36 051 образцов

Осталось всего 40 неисследованных образцов. Больше всего образцов - 1524 - проверила Каунасская клиника.

Статьи по теме:
У заболевшей коронавирусом сбежавшей из больницы женщины изъяли документы и взяли подписку о невыезде  (15)
В Литву поступило ещё 30 тонн средств защиты для медиков  (3)

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхание – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Литве коронавирус установили у провизора (1)

С целью снижения масштабов распространения...

Премьер-министр: некоторые виды бизнеса в Литве смогут возобновить работу на следующей неделе (3)

Премьер -министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил,...

TOP новостей

Врач рассказала о кошмарных первых неделях распространения коронавируса в Литве (25)

За время распространения коронавируса в Литве до 10...

За прошедшие сутки в Литве выявили 44 новых случая коронавируса (39)

За прошедшие сутки в Литве установили 44 новых случая...

Литовское взморье на Пасху оцепит полиция: будут и мобильные посты

На литовском взморье на Пасху в этом году гостей не...

В Литве количество жертв коронавируса увеличилось до 17 (6)

Минздрав Литвы сообщает, что в Литве подтвержден 17-й...

С сегодняшнего дня ношение масок в Литве обязательно, вечером будет ограничено движение (23)

10 апреля в Литве вступило в силу требование...

|Maža didelių žinių kaina