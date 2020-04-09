За прошедшие сутки в Литве выявили 42 новых случая коронавируса

По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения 9 апреля в 7.00 ч.:
В Литве были подтверждены: 955
Из них за минувшие сутки: 42
За вторник проверили: 2699
Всего до вчерашнего дня было проверено: 32 809 образцов
Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхание – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.
Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.
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