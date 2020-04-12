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За прошедшие сутки в Литве установили 27 новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав. Общее количество заболевших в стране составляет 1053.
За прошедшие сутки в Литве выявили 27 новых случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

От коронавируса в Литве скончались 23 человека, выздоровели 97.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, выздоровели 15 медработников, один из них - провизор.

За вторник проверили 2113. Всего до вчерашнего дня было проверено 40 712 образцов.

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхание – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

ru.DELFI.lt
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