За прошедшие сутки в Литве выявили 27 новых случаев коронавируса

От коронавируса в Литве скончались 23 человека, выздоровели 97.
По данным Национального центра общественного здравоохранения, выздоровели 15 медработников, один из них - провизор.
За вторник проверили 2113. Всего до вчерашнего дня было проверено 40 712 образцов.
Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхание – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.
Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.
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