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За прошедшие сутки в Литве установили 6 новых случаев коронавируса.
По данным Национального центра общественного здравоохранения на 18 июня:
В Литве коронавирус подтвержден у: 1784 человек
Больны: 249
За прошедшие сутки: 6 новых случаев
Количество скончавшихся: 76
Больных коронавирусом, которые скончались по иной причине: 10
Выздоровели: 1449
В изоляции находятся: 233
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