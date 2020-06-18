За прошедшие сутки в Литве установили 6 новых случаев коронавируса.

По данным Национального центра общественного здравоохранения на 18 июня:

В Литве коронавирус подтвержден у: 1784 человек

Больны: 249

За прошедшие сутки: 6 новых случаев

Количество скончавшихся: 76

Больных коронавирусом, которые скончались по иной причине: 10

Выздоровели: 1449

В изоляции находятся: 233